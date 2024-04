Le PSG se lâche sur le transfert de Mbappé en coulisses

Thibault Morlain

A l’issue de la saison, Kylian Mbappé va vraisemblablement quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid. Sportivement, cela sera un énorme coup dur pour le club de la capitale. Mais voilà que du côté de Paris, on n’a pas forcément la même vision concernant le départ de Mbappé et on le ferait clairement savoir en coulisses.

Cela fait maintenant 7 ans que Kylian Mbappé est un joueur du PSG. Une histoire qui touche toutefois à sa fin. En fin de contrat, le Français s’apprête à partir librement. Le début d’une nouvelle ère à Paris où il faudra faire sans Mbappé. Et si cela ne s’annonce pas simple, le PSG ne le penserait pas de cette manière…

« Officieusement, le PSG sait nous trouver »

Si le PSG se fait plutôt discret concernant l’avenir de Kylian Mbappé, en privé, le club de la capitale ferait passer certains messages. Pour La Revue des Médias , un journaliste fait savoir : « Officiellement, le PSG ne nous donne que le minimum. Mais officieusement, il sait nous trouver en faisant passer des messages par des sources liées au club ».

« Dire aux médias que Paris n’avait plus besoin de Mbappé »