Mercato - PSG : Nouvelle réponse cash sur Mbappé !

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé a d’ores et déjà acté son départ libre et devrait prendre la direction du Real Madrid. Luis Enrique a évoqué le sujet dimanche soir en conférence de presse après le match face à l’OL, et l’entraîneur parisien continue d’afficher le même discours que ces dernières semaines.

Kylian Mbappé et le PSG, c’est bientôt fini ! L’attaquant de 25 ans arrivera au terme de son contrat en juin prochain, et il a déjà annoncé à ses dirigeants en février dernier qu’il ne prolongerait pas. Un accord aurait même déjà été trouvé avec le Real Madrid, mais rien n’a encore été officialisé par le PSG ou son attaquant star…

Luis Enrique attend une annonce

Interrogé en conférence de presse dimanche soir après la victoire du PSG face à l’OL (4-1), Luis Enrique a clairement répondu qu’il refuserait de prendre la parole avant qu’une annonce officielle ne soit formulée dans ce feuilleton Mbappé : « Je n’ai rien à dire concernant Kylian. Je continuerai de garder le silence, jusqu’au moment où les différentes parties impliquées se prononceront. Ce sera alors le moment de parler », lâche l’entraîneur du PSG.

Rien avant la fin de saison ?

Et alors que le PSG est toujours engagé sur l’ensemble des compétitions, il faudra certainement attendre la fin de saison avec que Mbappé n’annonce officiellement son départ.