Le PSG peut y croire pour se transfert à 58M€

Régulièrement annoncé sur le départ, Bernardo Silva fait partie des pistes évoquées pour rejoindre le PSG l'été prochain. Il faut dire que l'international portugais possède une clause libératoire estimée à 58M€, ce qui le rend accessible. Néanmoins, d'autres clubs seraient intéressés. Mais pas Arsenal selon Fabrizio Romano.

Cet été, le PSG devrait se montrer une nouvelle fois actif. Et pour cause, le départ de Kylian Mbappé va permettre aux Parisiens de se renforcer et le nom de Bernardo Silva continue de circuler à Paris. Le Portugais, qui aurait pu rejoindre le PSG l'été dernier, dispose d'une clause libératoire avoisinant les 58M€. Et alors qu'Arsenal semblait également intéressé, Fabrizio Romano dément cette piste.

Arsenal n'est pas dans le coup pour Bernardo Silva ?

« Arsenal a bien fait de recruter Gabriel Jesus et Oleksandr Zinchenko de Manchester City il y a presque deux ans, et maintenant il y a des spéculations dans certains médias sur le fait qu'ils essaient à nouveau d'attaquer City, cette fois-ci pour Bernardo Silva », annonce le journaliste italien pour Caught Offside , avant de poursuivre.

«Je suis désolé de décevoir les fans d'Arsenal qui avaient repris espoir»