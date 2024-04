Le PSG annule un transfert, le Real Madrid prépare une masterclass

Thomas Bourseau

Entre le PSG et Bernardo Silva il semblerait que l’histoire d’amour imaginée par Luis Campos ait pris fin avant même de pouvoir commencer. Le Paris Saint-Germain se retire du dossier et cette action pourrait permettre au Real Madrid de réaliser un coup de maître face au FC Barcelone.

Bernardo Silva a été une piste bouillante pour le PSG. Et plus particulièrement depuis l’arrivée de Luis Campos en juin 2022 au sein de la section sportive du Paris Saint-Germain. Le conseiller du club de la capitale faisait d’ailleurs de sa signature son « transfert rêvé » pour le PSG comme révélé par le10sport.com en août 2022.

Bernardo Silva a échappé au PSG, le club dit stop

Une offre de transfert de 80M€ avait été dégainée par les dirigeants du PSG. Mais à ce stade du mercato, Manchester City refusait de laisser filer un joueur si important pour Pep Guardiola. En 2023, le Paris Saint-Germain est revenu à la charge, mais c’est une prolongation de contrat qui a été signée par Bernardo Silva à Manchester City jusqu’en juin 2026 avec une clause libératoire de 58M€. Malgré l’aubaine, le PSG passe la main comme le10sport.com vous l’a confié en exclusivité ces derniers jours.

Le Real Madrid fait irruption dans le feuilleton Bernardo Silva