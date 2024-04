Mercato : Le PSG le prive de son rêve !

Thomas Bourseau

Luis Campos faisait de lui sa signature idéale et rêvée au PSG. Néanmoins, le transfert de Bernardo Silva n’a pas pu se faire, que ce soit en 2022 ou en 2023. Et depuis, d’autres profils ont débarqué au Paris Saint-Germain et apporteraient satisfaction aux décideurs.

C’était en août 2022. Près de deux mois après sa nomination au poste de conseiller football du PSG, le10sport.com vous dévoilait que Luis Campos avait en tête un transfert rêvé pour le Paris Saint-Germain : Bernardo Silva. Et pour ce faire, les dirigeants parisiens n’ont pas hésité à mettre la main à la poche.

Bernardo Silva disponible à 58M€, la chance du PSG ?

le10sport.com vous dévoilait alors qu’une offre de transfert de 80M€ avait été dégainée par les hautes instances du PSG à Manchester City pour boucler l’opération Bernardo Silva, en vain. Et alors que le milieu offensif portugais de 29 ans a prolongé son contrat à City l’été dernier, une clause libératoire de 58M€ pourra être exercée par n’importe quel club cet été.

Entre Bernardo Silva et le PSG, c’est terminé !

Néanmoins, cela ne devrait pas être le PSG. Comme le10sport.com vous l’a révélé le vendredi 19 avril, la piste Bernardo Silva n’est plus d’actualité au Paris Saint-Germain depuis les venues de Bradley Barcola et Kang-In Lee l’été dernier. Les performances des deux recrues pousseraient le PSG à clore le dossier Silva, pourtant si cher aux yeux de Luis Campos…