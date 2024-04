Mercato - PSG : Luis Enrique balance tout sur ce gros transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG pour 50M€ lors du dernier mercato estival, Bradley Barcola s’est finalement imposé comme un élément majeur du onze-type de Luis Enrique. Et le technicien espagnol s’est de nouveau enflammé pour son jeune protégé dimanche soir après le carton du PSG face à l’OL, évoquant notamment son transfert de 50M€.

Avec les départs de Lionel Messi et de Neymar, le PSG se devait de renouveler une bonne partie de son secteur offensif l’été dernier et a donc misé sur de nouvelles recrues telles qu’Ousmane Dembélé, Marco Asensio, Kang-in Lee, Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani ou encore Bradley Barcola. Ce dernier, arrivé en provenance de l’OL pour 50M€, fait d’ailleurs sensation depuis sa signature au PSG.

« Pour ça que nous l’avons recruté »

Auteur d’une nouvelle performance XXL avec le PSG dimanche soir contre l’OL (4-1), Barcola a d’ailleurs été encensé par Luis Enrique en conférence de presse d’après-match : « C’est pour ça que nous avons recruté Barcola. Aussi bien la direction sportive que le staff avons vu qu’il avait le profil pour jouer dans le couloir. Il peut aussi jouer numéro 9. Il a le talent pour jouer à l’intérieur également. C’est certain que les ailiers comme Dembélé, Kolo Muani et Barcola sont tous capables de déborder et d’attaquer la profondeur. Ça nous offre beaucoup de solutions », indique l’entraineur du PSG, qui ne regrette donc pas une seule seconde d’avoir recruté Bradley Barcola.

