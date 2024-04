Mercato - PSG : «Une folie» se prépare avec Mbappé ? Il répond

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A Porto, la campagne présidentielle bat son plein. Grand favori, André Villas-Boas doit composer avec la concurrence d'autres candidats comme Nuno Lobo, qui a longuement détaillé son projet ce dimanche. Le responsable portugais a, notamment, dévoilé ses ambitions en matière de recrutement et a fait référence à une possible arrivée de Kylian Mbappé au Portugal.

Kylian Mbappé semble promis au Real Madrid. En fin de contrat avec le PSG, le joueur de 25 ans aurait pris la décision de réaliser son rêve de gosse en prenant la direction de l'Espagne à la fin de cette saison. Selon le journaliste spécialisé Fabrizio Romano, les deux parties règleraient les ultimes détails en coulisses. Malgré cette avance du Real Madrid, certains clubs européens continuent de mentionner le nom de Kylian Mbappé, notamment au Portugal.

La campagne présidentielle bat son plein à Porto

Club historique de la Liga Portugal Betclic, Porto se prépare à changer de président. Ancien coach de l'OM, André Villas-Boas fait office de favori. Mais d'autres convoitent le poste occupé par Jorge Nuno Pinto da Costa à l'instar de Nuno Lobo. Ce dimanche, il a dévoilé son projet pour le FC Porto et a fait référence à une possible arrivée de Kylian Mbappé.

« Si vous me demandez un Mbappé... »