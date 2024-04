L'OM boucle un transfert «incompréhensible»

Hugo Chirossel

Lors du dernier mercato hivernal, l’OM a décidé de débourser 8M€ afin de s’attacher les services de Faris Moumbagna, recruté en provenance de Bodo/Glimt. Un transfert jugé comme incompréhensible par Sébastien Bassong. L’ancien international camerounais a été très surpris de voir son compatriote débarquer à Marseille et a du mal à l'imaginer s’y imposer.

Un transfert qui en a surpris plus d’un. L’hiver dernier, l’OM a dépensé 8M€ afin de recruter Faris Moumbagna, qui s’est engagé jusqu’en juin 2028. Auprès de L'Équipe , Medhi Benatia a expliqué les raisons de l’arrivée de l’international camerounais à Marseille, qui souhaitait recruter un attaquant au profil différent de ceux déjà au club.

«Il faut le faire travailler techniquement»

À la veille de la réception de l’OGC Nice, Jean-Louis Gasset s’est exprimé à propos de Faris Moumbagna, qui lui fait penser « à Brandao. J’ai dit à Ghislain (Printant), qui l’avait entraîné, ça c’est Brandao. Même gabarit, gaucher. Maintenant, c’est un jeune joueur. Il faut le faire travailler techniquement, dans les déplacements, parce que c’est un garçon qui va vite. On ne s’en rend pas toujours compte parce qu’il se positionne très mal pour les transitions, il faudrait avoir du temps pour travailler avec lui, mais malheureusement on joue tous les trois, quatre jours . »

«Il y a parfois des choses incompréhensible dans le football»