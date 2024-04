L'OM attend un grand attaquant, Riolo hallucine

Hugo Chirossel

Déjà très critique à son égard lors de son arrivée à l’OM l’hiver dernier, Daniel Riolo a de nouveau parlé du nouvel attaquant de l’OM, Faris Moumbagna, recruté contre 8M€ en provenance de Bodo/Glimt. Après l’échec de Vitinha, dont le transfert est estimé à 32M€, l’éditorialiste de RMC juge qu’il y a un problème avec la cellule de recrutement de Marseille, surtout en ce qui concerne les attaquants.

Buteur contre le Benfica Lisbonne jeudi dernier, puis sur la pelouse de Toulouse dimanche, où il a inscrit un magnifique ciseau acrobatique, Faris Moumbagna est au cœur de l’actualité de l’OM ces derniers jours. Dans l’ After Foot sur RMC , Daniel Riolo a de nouveau évoqué l’international sénégalais, recruté l’hiver dernier par Marseille.

«Il y a un truc qui ne va pas dans la cellule de recrutement»

« En fait, on devrait juste pas beaucoup parler de ce joueur. C'est un remplaçant, un joueur qui vient d'arriver. C'est peut-être que j'ai une trop grande considération de ce que doit être l'OM. Mais ils ont enchaîné Vitinha, 32M€, il y a un truc qui ne va pas dans la cellule de recrutement, il y a un problème, derrière il y a un été pas très bien géré, et arrive un nouveau mercato, et on me sort ce joueur (Faris Moumbagna, NDLR) », a déclaré Daniel Riolo.

«Il y a un problème avec les attaquants à l'OM»