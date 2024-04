Le nouveau Papin à l'OM ? Riolo hallucine

Thibault Morlain

Buteur face à Benfica puis contre Toulouse, Faris Moumbagna a réalisé une très grosse semaine avec l'OM. Suite aux performances du Camerounais, une réaction en particulière était attendue, celle de Daniel Riolo. Si ce dernier avait vivement critiqué Moumbagna, ce ne sont pas ces deux buts qui vont changer la tendance. Loin de là.

Faris Moumbagna a sauvé l'OM et Jean-Louis Gasset a apprécié le travail de son attaquant. Auteur d'un but somptueux face à Toulouse, le Camerounais a même vu son entraîneur le comparer à... Jean-Pierre Papin. « Il m'a rappelé Jean-Pierre Papin et c'est bien pour lui, pour sa progression, parce que c'est un joueur en devenir qui n'est pas encore fini au niveau technique », lâchait Gasset.

L’OM a trouvé le coéquipier parfait pour Aubameyang ? https://t.co/KPpIJMGUWD pic.twitter.com/cNP3SnMjLz — le10sport (@le10sport) April 23, 2024

« On a eu un emballement autour de Moumbagna »

N'étant déjà pas un grand fan de Faris Moumbagna, avec qui cela chauffe depuis plusieurs semaines maintenant, Daniel Riolo a halluciné de cette comparaison avec Jean-Pierre Papin. Au micro de L'After Foot , il a lâché à propos du buteur de l'OM : « On a eu un emballement autour de Moumbagna, j'ai quand même lu 'magique' à côté de son prénom. Et la comparaison avec Papin... mon Dieu, aïe, aïe, aïe ».

« Ça pique les yeux »