«On en peut plus», l’OM enrage en interne !

Dimanche, l’OM a été tenu en échec par Toulouse (2-2), pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Un nouveau résultat décevant à l’extérieur, où Marseille ne s’est imposé qu’à deux reprises cette saison. Ce qui agace au plus haut point en interne, aussi bien les dirigeants que le staff.

Trois jours après son exploit face au Benfica Lisbonne en quarts de finale de la Ligue Europa, l’OM a enchaîné un quatrième match sans victoire en championnat sur la pelouse de Toulouse dimanche (2-2). Ce qui montre une nouvelle fois les difficultés des Olympiens à l’extérieur. Sur les 15 matchs disputés hors de ses bases en Ligue 1, Marseille en a remporté seulement deux, pour cinq nuls et huit défaites.

«Le niveau affiché en championnat et surtout à l’extérieur agace les dirigeants»

Ce qui agace fortement en interne à l’OM. « Le niveau affiché en championnat et surtout à l’extérieur agace les dirigeants et le staff de l’OM qui ne comprennent pas trop la détermination et le caractère qu’on voit en Europe et au Vélodrome lorsque tout ça disparaît à l’extérieur. L’OM à l’extérieur est 16ème à égalité avec Le Havre et Clermont », a expliqué le journaliste Florent Germain dans Rothen s’enflamme sur RMC .

«Au sein de l’OM, on en peut plus»