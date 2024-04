OM : Gros coup de gueule dans le vestiaire !

Arnaud De Kanel

Trois jours après s'être qualifié pour le dernier carré de la Ligue Europa, l'OM se déplaçait à Toulouse. Les Olympiens ont été tenus en échec par les Violets et compromettent encore un peu plus leur chance de disputer une Coupe d'Europe la saison prochaine. De quoi provoquer la colère d'Azzedine Ounahi en zone mixte.

L'OM patine en championnat. Dimanche, les hommes de Jean-Louis Gasset ont arraché le nul en toute fin de rencontre grâce à une belle inspiration de Faris Moumbagna. Un résultat décevant pour les Phocéens qui avaient pourtant ouvert le score avant de se faire punir une première fois sur une erreur d'appréciation de Pau Lopez sur corner avant que Yann Gboho ne vienne donner l'avantage aux Violets . Deux buts qui auraient pu être évités selon Azzedine Ounahi.

«Il faut vraiment qu'on fasse beaucoup plus»

« On ne doit pas se contenter d'un match nul contre Toulouse, surtout qu'aujourd'hui il y avait la place. On a parlé dans le vestiaire, on sait qu'on doit faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux en championnat, surtout en championnat. On a parlé, on ne doit pas se contenter d'un match nul, de rentrer à la maison et de dire voilà, on a fait le taf. Aujourd'hui, il fallait qu'on ramène les trois points. Maintenant, voilà, c'est passé, c'est derrière nous, il faut qu'on se concentre. On se met dans la tête qu'en championnat, il faut vraiment qu'on fasse beaucoup plus. Ce n'est pas sûr que l'Europa League nous donne une place européenne à la fin. On est en demi-finale, il reste deux matchs. Donc voilà, ce n'est pas fait encore. Au championnat, il faut qu'on se donne tout jusqu'au dernier match », a déclaré le milieu de terrain de l'OM en zone mixte, avant de poursuivre son coup de gueule.

«On prend des buts à la c**»