L’OM a trouvé le nouveau Brandao !

Buteur jeudi dernier contre le Benfica Lisbonne en Ligue Europa, Faris Moumbagna a récidivé dimanche à Toulouse, grâce à un magnifique ciseau acrobatique. Un but qui a rappelé Jean-Pierre Papin à Jean-Louis Gasset. Mais l’entraîneur de l’OM voit surtout des similitudes entre l’international camerounais et un autre ancien attaquant marseillais, Brandao.

« Un ciseau comme ça, il m'a rappelé Jean-Pierre Papin . » Comme l’a confié Jean-Louis Gasset dimanche après le match nul entre l’OM et Toulouse (2-2), le but de Faris Moumbagna dans le temps additionnel avait des airs de Jean-Pierre Papin. Mais l’entraîneur de Marseille estime que le profil de l’international camerounais, recruté l’hiver dernier, ressemble surtout à celui de Brandao.

« Quand je l’ai vu la première fois, de suite j’ai pensé à Brandao »

« Quand je l’ai vu la première fois, de suite j’ai pensé à Brandao. J’ai dit à Ghislain (Printant), qui l’avait entraîné, ça c’est Brandao. Même gabarit, gaucher », a déclaré Jean-Louis Gasset ce mardi en conférence de presse. L’entraîneur de l’OM estime cependant que Faris Moumbagna a encore beaucoup de points sur lesquels il doit progresser : « Maintenant, c’est un jeune joueur. Il faut le faire travailler techniquement, dans les déplacements, parce que c’est un garçon qui va vite. On ne s’en rend pas toujours compte parce qu’il se positionne très mal pour les transitions, il faudrait avoir du temps pour travailler avec lui, mais malheureusement on joue tous les trois, quatre jours . »

« Il est souvent efficace en rentrant »