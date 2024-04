OM : Gasset retourne sa veste pour cette recrue surprise !

Hugo Chirossel

À son arrivée à l’OM, le 20 février dernier, Jean-Louis Gasset a tenté de relancer Iliman Ndiaye, en difficulté depuis son transfert l’été dernier. Ce qui a marché sur quelques matchs, avant que le Sénégalais ne vive une nouvelle période de moins bien. Ce qui a profité à Faris Moumbagna, qui a su prouver sa valeur au technicien français.

Peu utilisé depuis son arrivée en provenance de Bodo/Glimt cet hiver, Faris Moumbagna vient d’inscrire deux buts importants. D’abord contre le Benfica Lisbonne en quarts de finale de Ligue Europa, puis dimanche à Toulouse, offrant le point du match nul à l’OM.

Gasset voulait relancer Ndiaye

Depuis son arrivée le 20 février dernier, Jean-Louis Gasset a tenté de relancer Iliman Ndiaye en le remplaçant dans l’axe et a souvent fait confiance à Ismaïla Sarr pour accompagner Pierre-Emerick Aubameyang. Mais le premier enchaîne le bon et le moins bon, tandis que le second est blessé.

Moumbagna a marqué des points