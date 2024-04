L’OM a mis fin à une série noire !

Thomas Bourseau

L’Orange Vélodrome est entré en fusion jeudi en fin de soirée. Au terme d’un match très disputé et après avoir vibré sur le but de Faris Moumbagna, le public de l’OM a témoigné d’un moment d’histoire grâce au succès des hommes de Jean-Louis Gasset aux tirs au but. Explications.

Jeudi soir, l’OM a réconcilié le football français avec les séances de tirs au but. Pour le compte du quart de finale retour de Ligue Europa, les hommes de Jean-Louis Gasset ont battu le Benfica Lisbonne pendant les tirs au but (1-0 pendant le match et 4-2 pendant la séance). Une première depuis 2017 pour un club français en Coupe d’Europe.

«Cela faisait sept ans que ce n’était pas arrivé»

« En Coupe d’Europe, cela faisait sept ans que ce n’était pas arrivé depuis Lyon en 2017 qui s’était qualifié en Ligue Europa à Besiktas. Les clubs français restaient sur cinq échecs jusqu’à cette qualification de Marseille jeudi soir ». a confié Gauthier Kuntzmann sur le plateau du Canal Football Club ce dimanche.

OM : L’annonce improbable de Gasset https://t.co/85Dyxf4fbI pic.twitter.com/K6ow84yExb — le10sport (@le10sport) April 21, 2024

«L’équipe de France n’a plus gagné de séance de tirs au but depuis 1998»