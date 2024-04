OM : Coup dur inattendu pour Gasset

Arnaud De Kanel

La rencontre face à Benfica disputée jeudi a permis aux supporters de l'OM de découvrir Gaël Lafont. A seulement 17 ans, le jeune milieu de terrain avait tapé dans l'œil de Jean-Louis Gasset à l'entrainement. A tel point que le coach de l'OM souhaitait encore le convoquer pour le déplacement à Toulouse.

Gaël Lafont a grandi avec Marseille dans le sang. Jeudi, face à Benfica, il a réalisé le rêve de tous les jeunes phocéens en disputant son premier match en professionnel avec l'OM. Sous le charme du joueur, Jean-Louis Gasset aurait aimé le convoquer ce week-end.

Gasset voulait convoquer Gaël Lafont

Le coach de l'OM et son adjoint Ghislain Printant ont tout fait pour mettre en confiance les minots. « Si vous êtes là, c'est que vous le méritez et que vous avez le niveau », auraient indiqué les deux hommes selon L'Equipe . Et ce dimanche, La Provence nous apprend que Gasset voulait à nouveau convoquer le jeune Lafont dans son groupe.

Lafont est suspendu

Mais l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire s'est heurté à un problème. En effet, l'OM s'est rendu compte que Gaël Lafont devait purger un match de suspension. Un coup dur pour le moins inattendu pour Jean-Louis Gasset.