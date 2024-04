OM : Gasset sous le choc, il balance

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Vélodrome avait perdu l'habitude de ces grandes soirées européennes. L'enceinte marseillaise a réagi comme un seul homme au moment de la qualification de l'OM pour les demi-finales de la Ligue Europa. Une victoire obtenue au bout du suspense, lors de la séance de tirs au but, et qui a laissé pantois Jean-Louis Gasset.

L'OM ne pouvait laisser son rival historique, le PSG, lui voler la vedette. Le club marseillais se devait de remonter un retard d'un but face au Benfica pour espérer se qualifier pour les demi-finales de la Ligue Europa. Rien d'insurmontable, surtout face à une formation portugaise pas au mieux. Longtemps insurmontable, l'équipe d'Angel Di Maria a fini par craquer sur une tête de Faris Moumbagna. Il a fallu ensuite attendre la séance des tirs au but pour départager les adversaires. Et à ce jeu, l'OM s'est montré le plus malin.

Galtier : Nomination cet été pour relancer l’OM ? https://t.co/y6UpyIfweU pic.twitter.com/pegptX6gGE — le10sport (@le10sport) April 21, 2024

L'OM a passé l'obstacle Benfica

Grâce notamment à un Pau Lopez intraitable sur sa ligne, l'OM obtenait sa qualification pour la prochaine étape. Le club marseillais peut espérer voir plus loin car ce n'est pas Liverpool, mais bien l'Atalanta Bergame qui se dressera sur sa route. Longtemps impassible sur le bord du terrain, Jean-Louis Gasset n'en revenait pas.

« Il ne réalisait toujours pas »