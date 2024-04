OM : Un joueur propose ses services à Gasset

Benjamin Labrousse

Jeudi soir, l’OM s’est qualifié pour les demi-finales de la Ligue Europa en disposant de Benfica aux tirs aux buts (1-1 au cumulé). Les hommes de Jean-Louis Gasset ont pu recoller au score grâce à une réalisation de Faris Moumbagna. L’attaquant camerounais, présent en conférence de presse ce samedi, a d’ailleurs fait passer un message à son coach concernant son positionnement sur le terrain.

L’OM a réalisé un gros coup. Les Marseillais ont obtenu leur billet pour le dernier carré de la Ligue Europa en s’offrant le SL Benfica aux tirs aux buts. Après avoir perdu le match aller (1-0) jeudi dernier, Marseille a poussé jusqu’au bout ce jeudi soir dans un Vélodrome en folie. Et après 79 minutes où le score est resté vierge, c’est Faris Moumbagna, entré en jeu à la 59ème minute, qui a délivré les siens d’une belle tête smashée.

Mercato : L’OM en grand danger pour son futur entraîneur ? https://t.co/5cqZbmxtq3 pic.twitter.com/ZlH4HrLWIc — le10sport (@le10sport) April 20, 2024

« A droite, je me suis senti à l’aise »

Entré en jeu sur l’aile droite, Faris Moumbagna a ainsi inscrit son troisième but de la saison sous les couleurs de l’OM. Présent en conférence de presse ce samedi, l’avant-centre de 23 ans a affirmé qu’il pouvait évoluer sur plusieurs postes, et ce afin d’aider au mieux son entraîneur Jean-Louis Gasset. « Peu importe le poste, je suis prêt à tout donner, peu importe le match. Il faut aider l'équipe et tout donner. Il faut rentrer et faire le boulot. A droite, je me suis senti à l’aise » , a lâché Moumbagna, dans des propos relayés par le Phocéen .

« Le coach essaie de faire ce qu'il peut »