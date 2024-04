OM : Il raconte son calvaire après son transfert

Hugo Chirossel

Arrivé cet hiver en provenance du FK Bodø/Glimt dans le cadre d'un transfert estimé à 8M€, Faris Moumbagna est loin de faire l’unanimité à l’OM. Présent en conférence de presse ce jeudi en marge du déplacement sur la pelouse de Toulouse, l’international camerounais a évoqué les critiques à son égard depuis qu’il est à Marseille.

Un but qui va lui faire du bien. Alors que l’OM a obtenu son ticket pour les demi-finales de la Ligue Europa jeudi face au Benfica Lisbonne (2-2 score cumulé, 4-2 aux t.a.b), Faris Moumbagna a inscrit le but qui a envoyé les deux équipes en prolongation, avant la séance de tirs au but remportée par Marseille.

Moumbagna répond aux critiques

C’est seulement le troisième but de l’international camerounais depuis son arrivée à l’OM cet hiver, qui a dépensé 8M€ pour s’attacher ses services. L’attaquant âgé de 23 ans ne fait pas vraiment l’unanimité et il a justement répondu aux critiques à son égard ce samedi en conférence de presse.

« Le reste, je n'y fais pas attention »