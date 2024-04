OM : Il fait exploser le Vélodrome et déballe tout !

Thomas Bourseau

L’OM courrait derrière le score depuis 79 minutes en raison de son retard concédé pendant le quart de finale aller de Ligue Europa (2-1). Mais ce fut le moment choisi par Faris Moumbagna pour relancer les espoirs européens de l’Olympique de Marseille. Au moment de son but, il a senti une certaine adrénaline dans l’atmosphère de l’Orange Vélodrome qu’il a décrit après la qualification acquise face au Benfica Lisbonne.

Faris Moumbagna aura bien choisi son moment pour faire entrer en fusion l’Orange Vélodrome. Depuis son arrivée cet hiver en provenance de Bodo Glimt en Norvège, le buteur camerounais de 23 n’avait trouvé le chemin des filets qu’à deux reprises en Ligue 1 face à Metz (1-1) et Clermont (5-1). En Ligue Europa, il était resté muet… jusqu’à jeudi soir et le quart de finale retour de Ligue Europa à domicile face au Benfica Lisbonne.

Faris Moumbagna délivre l’OM

Alors que l’OM avait un but à remonter après sa défaite 2-1 à l’Estadio da Luz la semaine dernière, Faris Moumbagna a remis les Phocéens sur la bonne voie d’une tête rageuse, mais déviée par Anatoliy Trubin dans son propre but à 10 minutes du terme du temps réglementaire. Finalement, l’Olympique de Marseille a pris le meilleur sur les visiteurs lisboètes du soir dans un Orange Vélodrome qui a explosé une première fois au moment du but de Moumbagna avant de se laisser porter après la séance de tirs au but.

«Quand je vois que ça rentre, je passe par toutes les émotions»