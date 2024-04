Mercato - OM : Galtier a donné sa réponse !

Alexis Brunet

Depuis de nombreuses années, et malgré la rivalité, certains joueurs n'hésitent pas à passer par l'OM en ayant d'abord évoluer au PSG, ou bien inversement. L'été prochain, il est possible que cela se produise, mais avec un entraîneur. En effet, Christophe Galtier se verrait bien entraîneur le club phocéen, lui qui a quitté Paris l'été dernier.

Actuellement, l'OM est entraîné par Jean-Louis Gasset. L'ancien coach de l'ASSE est arrivé il y a environ deux mois, pour essayer de redresser la situation du club phocéen. Même si cela n'est pas flagrant en championnat, le technicien français a réussi à amener Marseille en demi-finale de Ligue Europa.

Gasset devrait quitter l'OM à l'issue de la saison

Lorsqu'il a signé à l'OM, Jean-Louis Gasset est arrivé en urgence, pour une mission commando, et il a donc signé un contrat jusqu'à la fin de la saison. Après cette date, il est probable que le club phocéen se mette à la recherche d'un nouvel entraîneur. Plusieurs noms sont annoncés, dont certains bien connus de la Ligue 1.

Galtier veut entraîner l'OM