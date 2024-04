OM : La grande annonce de Gasset à ces pépites

Hugo Chirossel

Lors de la qualification pour les demi-finales de la Ligue Europa obtenue jeudi soir face au Benfica Lisbonne, Jean-Louis Gasset a lancé les jeunes Raimane Daou et Gaël Lafont, dont c’était le premier match en professionnel. Avant cette rencontre, l’entraîneur de l’OM et son adjoint Ghislain Printant les ont mis en confiance, affirmant qu’ils avaient le niveau.

Malgré un effectif décimé par les blessures, l’OM a réussi à se qualifier pour les demi-finales de la Ligue Europa, en renversant le Benfica Lisbonne jeudi soir (2-2 score cumulé, 4-2 aux t.a.b.). Un match pour lequel Jean-Louis Gasset a titularisé Emran Soglo (18 ans) et lancé Raimane Daou (19 ans) et Gaël Lafont (17 ans).

« Vous le méritez et que vous avez le niveau »

Emran Soglo avait la lourde tâche de défendre face à Angel Di Maria, tandis que pour Raimane Daou et Gaël Lafont, cela était leur tout premier match en professionnel. Comme indiqué par L'Équipe , Jean-Louis Gasset et son adjoint Ghislain Printant les ont mis en confiance, leur affirmant que « si vous êtes là, c'est que vous le méritez et que vous avez le niveau . »

Soglo et Lafont absents contre Toulouse

Si Emran Soglo s’est blessé à la cheville et ne sera pas disponible, Raimane Daou devrait de nouveau être dans le groupe dimanche, pour le déplacement de l’OM à Toulouse. Cependant, cela ne sera pas le cas de Gaël Lafont, qui doit purger un match de suspension.