L'OM annonce sa grande star !

Hugo Chirossel

Arrivé l’été dernier en provenance de Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang a vécu des débuts difficiles à l’OM. Mais l’attaquant âgé de 34 ans a fini par retrouver de l’efficacité, lui qui a inscrit 25 buts toutes compétitions confondues cette saison. Un retour en forme notamment dû à Medhi Benatia, qui a su trouver les mots pour le relancer.

Recrue star de l’OM lors du dernier mercato estival, Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas échappé aux critiques en début de saison. L’international gabonais (74 sélections) reste un des grands artisans du bon parcours de Marseille en Ligue Europa, qualifié pour les demi-finales de la compétition. Invité dans Rothen s’enflamme sur RMC , Medhi Benatia, nommé conseiller sportif de l’OM en novembre dernier, a expliqué l’échange qu’il avait eu avec Pierre-Emerick Aubameyang à son arrivée.

Coup dur pour Gasset, l’OM enrage https://t.co/Ze5ptjb7mk pic.twitter.com/ljMI3z943W — le10sport (@le10sport) April 20, 2024

« Aujourd'hui, tu es la star de l'équipe »

« Je n'ai pas la prétention de dire que j'ai bousculé Pierre-Emerick Aubameyang. Je lui ai simplement rappelé combien il était un joueur important. Quand j'arrive à l'Olympique de Marseille je vois beaucoup de bons joueurs mais pour les très grands joueurs, je vois Aubameyang. Il a fait une carrière incroyable. J'ai eu la chance de jouer contre lui lors de Bayern-Dortmund... Je sais ce que ça représente de jouer contre "Auba". Quand il était un peu moins bien, je lui ai dit qu'une bonne saison de l'OM passait par une bonne saison d'Aubameyang. C'est quelqu'un de bon avec le groupe, toujours patient et dispo pour ses coéquipiers. Je lui ai dit: "Aujourd'hui, tu es la star de l'équipe. Donc si tu ne tournes pas, les gens vont s'en prendre à toi parce que c'est plus facile.” Mais ce n'est pas mérité ! Je le voyais, il marquait moins mais il travaillait beaucoup plus », a déclaré Medhi Benatia.

« Dans l'attitude, il est irréprochable »