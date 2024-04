Transferts : L’OM annonce déjà du changement pour le mercato estival !

Pierrick Levallet

Le mercato estival de l'OM n'a pas vraiment été concluant l'été dernier. Plusieurs recrues marseillaises n'ont pas vraiment répondu aux attentes placées en elles. De ce fait, les dirigeants phocéens auraient prévu d'apporter quelques changements dans leur manière de recruter afin de cibler seulement des joueurs de qualité pour la saison prochaine.

L’été dernier, l’OM a encore été très actif sur le mercato. Pablo Longoria a presque entièrement remodelé l’effectif olympien en bouclant plusieurs transferts. Cependant, quelques recrues n’ont pas vraiment répondu aux attentes. De ce fait, l’OM aurait prévu d’apporter quelques modifications dans sa manière de recruter pour cet été. Les dirigeants phocéens chercheront notamment à bâtir une équipe solide.

L’OM rêve de construire «une équipe compétitive»...

« Je ne me considère pas avoir réussi. Quand tu viens dans un club comme l’OM, le but est d’essayer de se qualifier chaque année en Coupe d’Europe, donc à moins de faire un miracle, on n’y sera pas. Déjà pour moi c’est un échec, même si je ne suis arrivé qu’en novembre, les erreurs qui ont été faites avant ou pas, c’est les miennes. Je les prends pour moi, pas de problème. Je suis venu ici pour travailler en équipe. Bien sûr qu’il va y avoir l’envie d’avoir une équipe compétitive l’année prochaine, mais quand on prend Villarreal à domicile, quand on prend le match d’hier, tu sais qu’indépendamment de parler des hommes ou des joueurs qui composent cette équipe, c’est surtout le comportement qui va te faire avoir des résultats » a ainsi expliqué Medhi Benatia au micro de Rothen s’enflamme sur les antennes de RMC .

... et va fixer «une certaine exigence» pour les prochains transferts