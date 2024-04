Arabie saoudite - McCourt : L’OM vend la mèche en direct !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Véritable serpent de mer depuis plusieurs années maintenant, l’hypothétique vente de l’OM à l’Arabie saoudite continue de faire parler malgré les nombreux démentis venus de Frank McCourt et de son entourage. Invité de RMC vendredi soir, Medhi Benatia a fait une nouvelle annonce laissant peu de doute sur l’avenir du club phocéen.

L’Olympique de Marseille sera-t-il vendu un jour à l’Arabie saoudite ? Cela fait désormais plusieurs années que l’avenir du club phocéen fait parler, alors que le pays du Golfe a fait une entrée fracassante dans le monde du football en accueillant sur ses terres plusieurs stars majeures, à l’instar de Cristiano Ronaldo et Neymar, tout en débarquant en Europe, avec le rachat de Newcastle. Si certains campent sur leurs position, en assurant que Frank McCourt cédera l’OM aux Saoudiens, Medhi Benatia a fait une nouvelle annonce qui pourrait définitivement mettre fin au feuilleton.

« Longoria est sur un projet de 3-5 ans, c’est sa vision, celle des responsables et du propriétaire »

Invité de RMC ce vendredi soir, le conseiller de Pablo Longoria a eu l’occasion de se prononcer sur son avenir et celui de son président, engagé pour de longues années à l’OM selon lui. « Moi je suis là tant que le président aura la force de mener à bien ce projet. Il le sait, j’ai beaucoup de respect pour lui. Je suis aussi venu pour lui. Je sais qu’il est sur un projet de 3-5 ans, c’est sa vision, celle des responsables et du propriétaire », a-t-il assuré dans Rothen s’enflamme.

« La vision est très claire »