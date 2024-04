Il lance un avertissement à l’OM !

Hugo Chirossel

Mercredi soir, l’OM reçoit l’OGC Nice au Stade Vélodrome, en match en retard comptant pour la 29e journée de Ligue 1. Un match important pour Marseille, qui en cas de victoire reviendrait à quatre points de son adversaire du soir, mais également pour les Aiglons, qui espèrent toujours se qualifier en Ligue des champions. Une rencontre que Francesco Farioli a décrite comme fondamentale en conférence de presse.

S’il veut encore avoir une chance de se qualifier pour une compétition européenne via le championnat, l’OM n’a plus le droit à l’erreur. Après son match nul sur la pelouse de Toulouse le week-end dernier (2-2), Marseille se retrouve à la neuvième place au classement du championnat de France. Mercredi soir, les Olympiens ont l’opportunité de se rapprocher de l’OGC Nice, qu’ils reçoivent au Stade Vélodrome.

Mercato - OM : Benatia dit tout sur ce transfert à 8M€ https://t.co/ncjP4clKw3 pic.twitter.com/RZBJkZsPmJ — le10sport (@le10sport) April 23, 2024

L’OGC Nice rêve encore de Ligue des champions

Une rencontre comptant pour la 29e journée de Ligue 1, mais qui avait été reportée afin de permettre à l’OM de préparer au mieux sa double confrontation face au Benfica Lisbonne en quarts de finale de la Ligue Europa. Si ce match est important pour les hommes de Jean-Louis Gasset, il l’est également pour ceux de Francesco Farioli. L’OGC Nice n’a pas perdu l'espoir de se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des champions et est actuellement cinquième, à cinq points que quatrième, le LOSC.

«Un match fondamental pour notre parcours»