OM : Gasset met un coup de pression à son vestaire

Hugo Chirossel

Alors que l’OM a été tenu en échec par Toulouse dimanche dernier (2-2), Jean-Louis Gasset avait effectué plusieurs changements dans son onze de départ. Le technicien français a notamment titularisé Joaquin Correa, décevant depuis son arrivée en provenance de l’Inter Milan l’été dernier. Mais plusieurs autres joueurs de son effectif n’ont pas donné satisfaction à l’entraîneur de Marseille.

Trois jours après la qualification pour les demi-finales de la Ligue Europa, obtenue aux tirs au but face au Benfica Lisbonne, Jean-Louis Gasset a fait tourner dimanche sur la pelouse de Toulouse (2-2). Mais certains joueurs n’ont pas saisi l’opportunité qu’ils ont de se montrer et de marquer des points auprès de l’entraîneur de l’OM, notamment Joaquin Correa. Ce qui agace au plus au point en interne.

« Quand j’ai dit que j’attendais plus, ce n’est pas d’un joueur »

« Au sein de l’OM, on en peut plus, avec des joueurs qui ont clairement perdu l’occasion de se montrer, en première ligne Joaquin Correa. Et alors que Jean-Louis Gasset a effectué un turnover, ça a créé beaucoup d’agacement que certains ne saisissent pas leur chance. Des attitudes n’ont pas plu », a expliqué le journaliste Florent Germain dans Rothen s’enflamme sur RMC . Présent ce mardi en conférence de presse, à la veille de la réception de l’OGC Nice, Jean-Louis Gasset n’a pas voulu accabler Joaquin Correa. Mais l’entraîneur de l’OM a tout de même avoué que plusieurs joueurs l’avaient déçu dimanche à Toulouse : « Quand j’ai dit que j’attendais plus, ce n’est pas d’un joueur . »

« Il y en a d’autres qui m'ont laissé sur ma faim »