L’OM a trouvé le nouveau Jean-Pierre Papin ?

Après le match nul arraché par l’OM sur la pelouse de Toulouse (2-2), Jean-Louis Gasset n’a pas manqué de s’enflammer pour Faris Moumbagna, auteur du but égalisateur. L’entraîneur marseillais a d’ailleurs comparé le but de son attaquant à ceux de Jean-Pierre Papin, qui excellait dans les retournés acrobatiques.

Arrivé cet hiver pour 8M€, Faris Moumbagna a connu des débuts poussifs à l'OM. Mais cette semaine, il a inscrit deux buts cruciaux, d'abord contre Benfica puis dimanche pour égaliser à Toulouse (2-2) d'une magnifique retournée qui a rappelé Jean-Pierre Papin à Jean-Louis Gasset.

«Il m'a rappelé Jean-Pierre Papin»

« Déjà un ciseau comme ça... il m'a rappelé Jean-Pierre Papin et c'est bien pour lui, pour sa progression, parce que c'est un joueur en devenir qui n'est pas encore fini au niveau technique, qui doit travailler dos au but, qui doit travailler la maîtrise du ballon et marquer deux buts en quatre jours, et des buts aussi importants, pour la confiance, c'est parfait pour lui », lâche l’entraîneur de l’OM en conférence de presse, avant de revenir plus en détails sur le match.

«Le tournant du match c'est quand même l'égalisation à la 46e»