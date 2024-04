Un coup de théâtre relance le mercato du PSG ?

Pierrick Levallet

Dans l'optique de se renforcer pour la saison prochaine, le PSG aurait prévu du lourd sur le mercato. Le club de la capitale penserait notamment à s'attacher les services de Bernardo Silva. Le joueur de Manchester City serait aussi sur les tablettes du FC Barcelone. D'ailleurs, un récent coup de théâtre sur le mercato pourrait relancer le dossier du joueur de 29 ans.

Après Kylian Mbappé, le PSG est au coeur d’un autre feuilleton sur le mercato. Le club de la capitale suit toujours Bernardo Silva, même si Le10Sport.com vous a révélé qu’il n’était plus considéré comme une priorité. Les Rouge-et-Bleu ne seraient pas seuls sur ce dossier puisque le FC Barcelone en pincerait aussi pour le milieu offensif de 29 ans.

Xavi change d'avis et reste au Barça

Mais avant de se lancer sur le joueur de Manchester City, le Barça avait un autre dossier à régler. Il y a quelques mois, Xavi avait annoncé son départ à l’issue de la saison. Le club culé lui cherchait donc son remplaçant. Mais au final, l’entraîneur de 44 ans a décidé de rester sur le banc catalan la saison prochaine. « Lorsque nous avons rencontré le président, j'ai mis ma position à sa disposition, mais j'ai trouvé une grande confiance de la part du président, du milieu sportif et de l'ensemble du conseil d'administration. La complicité des joueurs a été très importante, ils m'ont fait comprendre que ce projet doit continuer, c'est un projet gagnant. Cela m'a aussi fait comprendre que je devais continuer avec de la force et des capacités. Le staff aussi. Je pense à ce qui est le mieux pour le club », s'est-il justifié, et cela pourrait jouer en faveur des Blaugrana pour Bernardo Silva.

Bernardo Silva reprend espoir pour son transfert