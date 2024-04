Gasset s'en va, Beye va dire oui à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé au mois de février, Jean-Louis Gasset ne devrait plus être sur le banc de l'OM la saison prochaine. Pour le remplacer, Pablo Longoria a déjà identifié plusieurs profils, à l'image de celui d'Habib Beye dont le nom circule du côté du club phocéen. Interrogé sur la perspective de revenir à l'OM, l'actuel coach du Red Star assure qu'il est impossible de dire non à une telle opportunité.

En fin de saison, Jean-Louis Gasset devrait bel et bien quitter l'OM puisque son contrat arrivera à échéance. Pour le remplacer, la piste menant à Paulo Fonseca revient avec insistance, mais le nom d'Habib Beye circule également dans la cité phocéenne. D'ailleurs, l'ancien joueur de l'OM reconnaît qu'il ne pourrait pas dire non au club marseillais.

Beye aurait du mal à dire non à l'OM

« L'OM un rêve ? Forcément, quand t'as été capitaine de l'Olympique de Marseille, quand t'as passé quatre ans à l'Olympique de Marseille, c'était mon club de cœur quand j'étais petit et encore plus quand j'en suis devenu capitaine, c'était l'aboutissement de ma vie de footballeur. Je ne pensais jamais quitter ce club-là. Je l'ai quitté en 2007. On a l'impression que l'histoire doit nous amener à un remariage, mais en fait, personne ne sait si cela arrivera. La réalité c'est que c'est un passionnant et excitant, mais il faut être prêt pour un club comme ça », prévient l'entraîneur du Red Star sur le plateau de Génération After sur RMC , avant d'en rajouter une couche.

«Quel entraîneur va dire non à Marseille ?»