Hamilton l'a largué, sa réaction est inattendue !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En 2024, Lewis Hamilton a vécu sa dernière année aux côtés de Mercedes, et malgré deux nouvelles victoires ajoutées à son incroyable palmarès, le Britannique a pris la direction de Ferrari pour la saison 2025. Il laissait donc une place libre pour accompagner George Russell, son compatriote, et c'est le jeune Andrea Kimi Antonelli qui fera ses débuts chez Mercedes. Le Britannique jubile au sujet de cette association.

A 40 ans, Lewis Hamilton n'a pas encore terminé sa carrière, et il est désormais un pilote de l'écurie Ferrari. Le septuple champion du monde laisse son compatriote George Russell faire équipe avec une jeune pousse. Le Britannique, qui commence à avoir une belle expérience en Formule 1, s'est réjoui de la nouvelle aventure qui l'attend en 2025 chez Mercedes.

F1 - Ferrari : Charles Leclerc n’a jamais vu ça !

➡️ https://t.co/y1MJG5zDuR pic.twitter.com/vV38PdF8y2 — le10sport (@le10sport) February 23, 2025

Un nouveau défi excitant après Hamilton

Associé à Lewis Hamilton à partir de 2022, George Russell a réussi une belle progression au fil des années et il a décroché trois victoires pour le moment en Formule 1, dont deux en 2024. Evoluer avec Andrea Kimi Antonelli chez Mercedes sera donc un défi différent pour lui, mais il semble prêt. « J’ai l’impression que l’année dernière a été ma meilleure année en F1. Cette saison sera ma septième dans ce sport, et ma quatrième avec l’équipe Mercedes. C’est aussi très excitant d’avoir un nouveau coéquipier en la personne de Kimi cette année. Il est incroyablement rapide et je pense que nous allons former un excellent partenariat. Naturellement, il a beaucoup à apprendre pour sa première saison, mais j’ai hâte de l’aider et de travailler ensemble pour faire progresser l’équipe » a-t-il réagi d'après des propos rapportés par Nextgen-Auto.

Hamilton laisse le rôle de leader

Au vu de son expérience et de son statut, Lewis Hamilton était un peu le leader du côté de Mercedes, même si ce n'était pas vraiment le cas en termes de résultats. C'est désormais George Russell qui endossera ce rôle dans l'écurie allemande avec le jeune pilote italien de 18 ans. « Je travaille dur pour m’améliorer d’année en année. En tant qu’équipe, nous sommes incroyablement motivés pour faire mieux que la saison dernière. Il y a une grande énergie dans les usines de Brackley et Brixworth et je suis impatient de prendre la piste » conclut Russell.