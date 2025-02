Cyril Hanouna prépare un coup à la Griezmann pour son avenir !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dans un suspense digne des plus grands transferts sportifs, Cyril Hanouna s'apprête à révéler sa future chaîne. À l'image d'Antoine Griezmann, l'animateur de C8 mettra en scène son choix lors d'une émission spéciale de "Touche pas à mon poste". Le mystère sera levé ce jeudi soir, avec un happening inédit.

Il n’y a pas que dans le football que le mercato bat son plein. L’avenir de Cyril Hanouna fait l’objet de nombreuses rumeurs avec l’arrêt de C8 le vendredi 28 février. Un temps annoncé dans le groupe M6, l’animateur de 50 ans pourrait finalement rester dans la maison Canal+ en rebondissant sur CStar avec son émission "Touche à mon poste". Le suspense va prendre fin dans les prochains jours, avec un rendez-vous spécial.

Cyril Hanouna met en scène sa décision

Et pour sceller son avenir, Cyril Hanouna va faire une Griezmann ! A l’instar de l’attaquant français il y a quelques années, la star de C8 va mettre en scène sa grande décision et fera son annonce ce jeudi soir, à l’occasion d’une émission spéciale en prime time baptisée : "TPMP : toute la vérité". Le protégé de Vincent Bolloré a même prévu une grande surprise pour la fin de soirée comme il l’a révélé lundi soir sur le plateau de "Touche pas à mon poste" : « Je prendrai un bus, avec l’ensemble des chroniqueurs. Il y aura quatre possibilités, parce qu'il y a quatre propositions qui m'ont été faites. Et on ira devant le siège de la proposition que j'ai choisie. En direct. Même les chroniqueurs ne le sauront pas. Même moi, je ne le sais pas donc je ne vois pas comment les chroniqueurs le sauraient. On partira tous ensemble en fin du prime time, j'ai quatre possibilités, et on prendra un bus qui nous amènera à notre prochaine destination. Ou bien on ira à Canal +, ou bien on ira ailleurs, ou bien on ira ailleurs… »

Antoine Griezmann et LeBron James ont fait pareil

En 2018, alors qu’il était courtisé par le FC Barcelone, Antoine Griezmann avait lui aussi scénarisé son choix en révélant dans un documentaire diffusé sur la plateforme Movistar+ qu’il restait à l’Atlético de Madrid. Quelques années auparavant, LeBron James avait fait de même pour l’annonce de son arrivée à Miami. C’est donc de la même manière que Cyril Hanouna dévoilera sa prochaine chaîne jeudi soir, de quoi promettre un joli succès d’audience pour la personnalité controversée du PAF.