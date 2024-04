Mercato : Le PSG s’enflamme pour sa dernière signature !

Jean de Teyssière

Le PSG a informé ses supporters que le milieu de terrain de 18 ans, Warren Zaïre-Emery, avait prolongé son contrat de 4 ans, jusqu'en 2029. Un timing surprise pour annoncer la nouvelle qui a sans doute ravi un bon nombre de suiveurs parisiens. Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG, s'est en tout cas montré très heureux de cette prolongation.

Depuis maintenant plus d'un an, Warren Zaïre-Emery est un élément essentiel de l'équipe du PSG. Désormais installé au milieu du terrain par Luis Enrique, le titi parisien de 18 ans est aussi devenu international français cette saison et a même marqué son premier but lors de son premier match, face à Gibraltar (14-0). L'année exceptionnelle de Zaïre-Emery se poursuit puisqu'il a prolongé son contrat ce samedi avec le PSG avec qui il est lié jusqu'en juin 2029.

«Nous sommes très heureux que Warren Zaïre-Emery prolonge son avenir au PSG»

Dans le communiqué publié par le PSG sur son site internet, Nasser al-Khelaïfi se félicite de la prolongation de Warren Zaïre-Emery jusqu'en 2029 : « Nous sommes très heureux que Warren Zaïre-Emery prolonge son avenir au Paris Saint-Germain jusqu'en 2029. Je n'avais aucun doute sur le fait qu'il renouvellerait son contrat car il croit au projet et le PSG est dans son cœur. Depuis qu'il est arrivé dans notre Club il y a 10 ans, il a travaillé dur pour développer son fantastique talent. »

Zaire-Emery, dossier de A à Z @le10sport ✅😁▶️27 août 2023 : Il veut rester rester, rencontre programmée https://t.co/Y8ocfIcTQB▶️9 novembre 2023 : Paris va sortir le grand jeu https://t.co/bsXntmatd0▶️6 décembre 2023 : Accord total, attente de ses 18 ans en mars… — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) April 27, 2024

«Il sait qu'avec du travail, il atteindra tous ses objectifs à Paris»