Tennis : Nadal va s’en aller, Alcaraz hallucine déjà

Jean de Teyssière

Rafael Nadal vit une saison 2024 moins frustrante que la dernière pour le moment. En 2023, après sa blessure contractée durant l'Open d'Australie, l'Espagnol avait passé l'entièreté de l'année à l'infirmerie. En 2024, il a déjà participé à trois tournois et semble avoir retrouvé du jus physiquement. Mais toute la planète tennis sait que la fin de sa carrière est proche et Carlos Alcaraz peine encore à le croire.

Après avoir perdu Roger Federer en 2022, le tennis s'apprête à dire au revoir à Rafael Nadal en 2024. Rien n'a encore été officialisé mais les grandes difficultés de Rafael Nadal à retrouver un physique digne de ce nom inquiète. Surtout qu'il a annoncé participer à la Laver Cup en septembre prochain, qui était le dernier tournoi joué par Roger Federer...

2024, la dernière année de Nadal ?

Lors de son premier tournoi de la saison en janvier dernier à Brisbane, Rafael Nadal n'avait passé qu'un tour avant de se reblesser à nouveau. Presque cinq mois plus tard, il a repris le chemin de la compétition, à Barcelone puis à Madrid. Durant le Masters 1000 de Madrid, le Majorquin s'est qualifié ce samedi pour le troisième tour, en venant à bout d'Alex De Minaur (7-6, 6-3). Mais à 37 ans, Rafael Nadal est clairement au crépuscule de sa carrière.

Tennis : Alcaraz a une incroyable proposition pour Nadal https://t.co/VDtny0v7KY pic.twitter.com/aOhFYOrk8d — le10sport (@le10sport) April 26, 2024

«Je n’arrive pas encore à l’imaginer, personne ne veut imaginer le circuit sans Rafa»