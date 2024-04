Tennis - Madrid : Nadal, un exploit vraiment possible ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vainqueur sans problème au premier tour du Masters 1000 de Madrid face au jeune Darwin Blanch, Rafael Nadal va disputer ce samedi un match important au deuxième tour. Sur sa route, un certain Alex de Minaur, 11ème mondial, qui l'a battu la semaine dernière à Barcelone. Le Majorquin a fait des progrès depuis et s'il ne croit pas à la victoire, beaucoup y croient à sa place d'après les nouveaux éléments qu'il a donnés récemment. Que ce soit en match ou à l'entraînement, il est plus saignant par rapport à la semaine passée.

Redescendu très loin au classement à la suite de ses galères avec les blessures, Rafael Nadal est sur le chemin de la remontée avec l'espoir de redevenir compétitif pour le tournoi de Roland-Garros. A bientôt 38 ans, le Majorquin se connaît par cœur et d'après ses dernières déclarations, il n'a pas retrouvé l'état de forme lui permettant de décrocher le trophée Porte d'Auteuil. Avant de décider de participer ou non au prochain Grand Chelem, un élément de réponse intéressant lui sera donné ce samedi. En cas de victoire face à Alex de Minaur, il aurait d'un coup beaucoup plus de garanties...

Nadal monte en puissance

Vainqueur d'un petit match à Barcelone avant de tomber face à Alex de Minaur, Rafael Nadal a encore gagné à Madrid pour s'offrir un match de gala. Jour après jour, le Majorquin semble un peu mieux sur le court puisque lors de son match, on a vu déjà plus d'intensité par rapport à la semaine dernière, une tendance confirmée à l'entraînement. « Je ne veux pas donner de faux espoirs aux fans de Rafa, mais son entraînement d’aujourd’hui est bien meilleur et plus intense que les précédents. Il a dit qu’il essaierait de mettre plus d’intensité jour après jour. Et c’est ce qu’il fait » confie le journaliste José Morgado, présent à Madrid.

Tennis : Djokovic ou Sinner, il a fait son choix ! https://t.co/n4CBO7WTOc pic.twitter.com/agXZAQ4PjK — le10sport (@le10sport) April 27, 2024

Un mental à toute épreuve

Réputé sur le circuit depuis toujours pour son côté guerrier et son mental d'acier, Rafael Nadal a toujours pu compter sur cette qualité extraordinaire pour souvent dominer ses adversaires. Récemment, c'est Denis Shapovalov qui lui a rendu un bel hommage en évoquant cette caractéristique. « C’est incroyable ce qu’il a pu faire dans sa carrière compte tenu de toutes les blessures qu’il a eues et de ses retours miraculeux. Je ne pense pas que l’on reverra quelqu’un d’aussi fort mentalement. Il est clair qu’il ne se déplace plus aussi bien qu’avant, c’est un peu triste à voir, mais c’est un si grand champion qu’il fait toujours peur à n’importe qui tant qu’il joue. C’est l’un des trois GOAT » déclare le Canadien dans des propos rapportés par We Love Tennis.

Un défi possible à réaliser ?

Face à Alex de Minaur, la tâche sera évidemment très compliquée. L'Australien n'est pas un spécialiste de la terre battue mais grâce à ses qualités de 11ème mondial, il pose problème à Rafael Nadal dans sa capacité à ramener toutes les balles et à ne pas faire de fautes. La semaine dernière, le Majorquin avait livré une belle prestation avant de sombrer petit à petit à partir de la fin du premier set.