Roland-Garros : La grande annonce du clan Nadal !

Pierrick Levallet

Revenu d'une sérieuse blessure, Rafael Nadal a entamé sa préparation pour Roland-Garros. Après l'Open de Barcelone, l'Espagnol a mis le cap sur le tournoi de Madrid et affrontera Alex de Minaur ce samedi après avoir battu Darwin Blanch. Carlos Moya a d'ailleurs annoncé que le joueur de 37 ans était en train de retrouver ses sensations sur le court.

Tenu éloigné des courts pendant de nombreux mois en raison d’une sérieuse blessure, Rafael Nadal est enfin de retour. L’Espagnol a entamé sa préparation en vue de Roland-Garros. Après l’Open de Barcelone, le joueur de 37 ans a mis le cap sur le tournoi de Madrid. Sorti vainqueur de son match contre Darwin Blanch, Rafael Nadal affrontera Alex de Minaur ce samedi. Et à en croire Carlos Moya, le 14 fois vainqueur de Roland-Garros serait peu à peu en train de retrouver son véritable niveau.

Tennis : Alcaraz a une incroyable proposition pour Nadal https://t.co/VDtny0v7KY pic.twitter.com/aOhFYOrk8d — le10sport (@le10sport) April 26, 2024

«Chaque minute qu’il passe sur le court est une minute d’amélioration»

« Contre De Minaur, nous verrons un Rafa différent. A Barcelone, je ne l’ai pas vu prêt à affronter un adversaire comme Alex. Je pense que nous verrons un Rafa qui a passé 8 jours de plus à travailler et que chaque minute qu’il passe sur le court est une minute d’amélioration. Je pense que demain, nous pourrons voir un match plus serré que l’autre jour. Je ne sais pas s’il gagnera, mais au sein de l’équipe, nous sommes plus confiants sur ce que nous pourrons voir. Ce sera mieux que ce que nous avons vu la semaine dernière » a confié l’entraîneur de Rafael Nadal dans des propos rapportés par We Love Tennis .

Une 15e couronne en vue pour Nadal à Roland-Garros ?

Reste maintenant à voir si Rafael Nadal saura prendre sa revanche sur Alex de Minaur, qui l’a battu à Barcelone le 17 avril. Cette rencontre représentera un premier test pour la légende de 37 ans en vue de Roland-Garros. L’actuel 481e au classement ATP entend se remettre bien en jambe pour aller chercher une 15e couronne sur la terre-battue de Paris entre le 20 mai et le 9 juin. À voir si sa préparation portera ses fruits.