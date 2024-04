Tennis : Djokovic sous pression, Nadal se lâche

Alexis Brunet

Novak Djokovic est toujours numéro un mondial, mais pour combien de temps encore ? Moins en réussite depuis le début de saison, le Serbe voit arriver sur lui à toute vitesse la nouvelle génération, emmenée par Jannik Sinner, ou bien Carlos Alcaraz. Mais selon Rafael Nadal, le Djoker est encore bien l'homme de la situation, malgré la montée en puissance de ces jeunes joueurs.

Alors que la saison a repris en janvier dernier, Novak Djokovic n'a toujours pas gagné le moindre tournoi. Le Serbe n'est pas en réussite, et il a d'ailleurs décidé de se séparer de son ancien entraîneur, Goran Ivanisevic. La situation n'est pas dramatique pour le Djoker, d'autant plus qu'il pourrait bien se réveiller prochainement à Rome, ou bien lors de Roland-Garros.

Djokovic est menacé par Sinner et Alcaraz

Même s'il est encore très en forme physiquement, Novak Djokovic commence à se faire de plus âgé, et la retraite finira bien par arriver. D'autant plus que le Serbe a vu progressivement arriver une nouvelle pression, avec l'émergence de Jannik Sinner, ou de Carlos Alcaraz par exemple. Les deux jeunes joueurs talonnent le Djoker, et ils ont soif de titres. L'Espagnol avait d'ailleurs écœuré Nole en finale de Wimbledon la saison dernière, le privant d'un exceptionnel Grand Chelem calendaire. Dernièrement l'Italien a lui aussi battu Djokovic, c'était en demi-finale de l'Open d'Australie. Un tournoi que Sinner a par la suite remporté, mettant ainsi la main sur le premier majeur de sa jeune carrière.

Nadal rend hommage à Djokovic