Tennis : La fin de carrière de Nadal et Djokovic est annoncée

Alors que la fin du Big 3 approche lentement, tout le monde se questionne autour de la manière dont Rafael Nadal et Novak Djokovic vont quitter le monde professionnel. L'Espagnol arrive tout proche de la fin et on devine plus ou moins où il compte rendre les armes alors que le Serbe, toujours numéro 1 mondial, a encore de belles choses à faire sur le circuit et il pourrait bien continuer encore un peu.

Assurément les deux plus grands joueurs de l'histoire du tennis, Novak Djokovic et Rafael Nadal arrivent à la fin de leur carrière et on ne sait pas encore ce qu'ils ont prévu pour dire au revoir au public. L'Espagnol donne des indices depuis plusieurs mois mais les pistes se renouvellent, en témoigne son invitation pour la prochaine Laver Cup. Beaucoup font des suppositions sur la fin de carrière des deux champions, même les plus grands joueurs.

Nadal, fin à Roland-Garros ?

Auteur de retours les plus incroyables les uns que les autres, Rafael Nadal est en lutte depuis plusieurs mois avec son corps pour pouvoir défendre ses chances sur un court de tennis. Pour beaucoup, il va ranger les raquettes à l'occasion du tournoi de Roland-Garros en espérant un ultime défi de taille. « L’ère de Federer, Nadal et Djokovic touche à sa fin. Je pense que Nadal arrêtera après Roland Garros. À Roland‐Garros, j’espère que Nadal affrontera Djokovic au premier tour : je serais très déçu que quelqu’un qui a gagné 14 fois à Paris perde contre n’importe qui » déclare notamment Adriano Panatta pour OA Sports .

Djokovic vers une improbable décision ?

Bien assis sur le trône du classement ATP à quelques jours de fêter ses 37 ans, Novak Djokovic ne semble pas prêt à vouloir parler. Le Serbe est encore capable de grands coups mais certains l'imaginent prendre sa retraite à l'issue de la saison 2024. Il faut dire que son début d'année n'a pas été très fourni en succès. « Djokovic pourrait prendre sa retraite à la fin de l’année, parce qu’en 2025 il aura 38 ans et qu’il se rend compte qu’il ne peut plus continuer comme il le voudrait » poursuit l'ancien joueur italien.

Une fin floue

Autant pour Nadal que pour Djokovic, il n'y aucune certitude quant à la fin de leurs carrières respectives. L'homme aux 14 Roland-Garros a prévu de jouer la Laver Cup plus tard dans la saison, ce qui veut dire qu'il disputerait tous les grands tournois de l'été jusqu'à l'US Open. Le Serbe, lui, évoque parfois avec ironie des objectifs lointains comme les Jeux olympiques de Los Angeles, ce qui témoigne qu'il a encore envie d'œuvrer sur le circuit.