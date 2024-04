Tennis : La punchline de Djokovic !

Alexis Brunet

Novak Djokovic est toujours, à presque 37 ans, le meilleur joueur de tennis du monde. Le Serbe arrive à toujours briller malgré l'âge, alors que certains ont déjà pris leur retraite depuis bien longtemps. Mais le Djoker a mis toutes les chances de son côté au fil des ans, pour durer le plus longtemps possible, et il a d'ailleurs lâché une petite punchline sur le sujet.

Si réaliser de très belles performances dans un sport est une chose, le faire pendant de très nombreuses années en est une autre. À ce petit jeu, Novak Djokovic fait figure d'exemple. Alors qu'il aura 37 ans le 22 mai prochain, le Serbe est toujours le numéro un au classement ATP. Le Djoker n'est pas près de laisser sa place, et il pourrait encore gagner de nombreux trophées.

Djokovic plaisante sur sa fin de carrière

Mais rester au plus haut niveau pendant tant d'années n'est pas de tout repos. Pour y arriver, Novak Djokovic a dû mettre une certaine rigueur en place. Il a d'ailleurs donné quelques secrets sur cette dernière, tout en lâchant une punchline sur sa fin de carrière, couronnée de succès. Ses propos sont rapportés par We Love Tennis . « J’ai consacré plus de 15 ans et beaucoup d’attention à prendre soin de mon corps et de mon esprit, et que cela porte ses fruits. À presque 37 ans, je suis encore capable d’être numéro un mondial et de jouer au plus haut niveau. J’ai toujours eu en tête un plan stratégique à long terme pour jouer le plus longtemps possible afin de donner à ma carrière une meilleure chance de gagner plus de titres, de battre des records et de faire ce que j’ai fait ces quatre ou cinq dernières années. On peut dire que j’ai eu la meilleure partie de ma carrière après 30 ans qu’avant 30 ans (sourire). »

Tennis : Il l'annonce, Djokovic veut faire trembler Paris ! https://t.co/9YCLaEx09P pic.twitter.com/EXxmg4wqt4 — le10sport (@le10sport) April 22, 2024

Djokovic est forfait pour Madrid

Avec les années qui passent, Novak Djokovic doit toutefois faire des choix, ce qui signifie parfois faire l'impasse sur certains tournois. Ainsi, le Serbe a décidé de ne pas participer au Masters 1000 de Madrid. On devrait en revanche le voir du côté de Rome, avant de normalement participer à Roland-Garros, et pourquoi pas remporter un nouveau Grand Chelem.