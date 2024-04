Tennis : Casper Ruud, enfin le déclic ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Opposé à Stéfanos Tsitsipas en finale de l'ATP 500 de Barcelone dimanche, Casper Ruud a pris sa revanche sur la défaite de la semaine précédente en finale de Monte-Carlo. Le Norvégien a répondu présent et a été beaucoup plus solide pour remporter le plus grand titre de sa carrière. Jusque-là, il n'avait gagné que des ATP 250 et cette victoire pourrait beaucoup lui servir pour la suite des événements. A commencer par le tournoi de Madrid qui commence mercredi.

Il fallait bien que la série se termine un jour. En réalisant la semaine parfaite à Barcelone, Casper Ruud a remporté le plus grand tournoi de sa carrière pour le moment et confirme son excellente forme alors que la saison sur terre battue a bien débuté. Le Norvégien s'est en plus parfaitement replacé au classement en occupant la sixième place mondiale, lui qui pointait en dehors du top 10 il y a encore peu. Cette victoire pourrait lui permettre de prétendre vraiment à une victoire en Grand Chelem ou en Masters 1000.

Une claire revanche

Dimanche, la finale de l'ATP 500 de Barcelone mettait en opposition deux joueurs qui souhaitaient briser une malheureuse série : Stéfanos Tsitsipas restait sur dix revers en finale de cette catégorie de tournois et Casper Ruud n'avait jamais réussi à gagner un titre plus important qu'un ATP 250. C'est ce dernier qui a connu ce grand bonheur en s'offrant le trophée, prenant ainsi sa revanche sur Monte-Carlo. « Il y a une semaine, tu as gagné. Aujourd’hui, j’ai gagné. Merci de m’avoir permis de gagner cette fois‐ci. Ça aurait été dur d’avoir 2 défaites finales d’affilée. À ton équipe, bravo pour cette semaine. Ce n’était pas facile pour chacun d’entre nous. Mais nous étions de nouveau en finale. J’espère que nous pourrons participer à la finale de Madrid. Pourquoi pas ? Pour mon équipe, nous avons enfin réussi. Un titre plus important qu’avant. Merci beaucoup pour cette semaine… à tous ceux qui nous regardent à la maison » confie avec émotion le Norvégien.

« C’est une grande avancée dans ma carrière »

Habitué aux deuxièmes places depuis deux ans, Casper Ruud est passé très proche de devenir numéro 1 mondial en atteignant la finale de l'US Open en 2022. Le Norvégien est peut-être allé beaucoup plus loin que toutes les attentes qui étaient placées en lui et il a eu du mal à le digérer en 2023. Mais cette victoire va lui faire le plus grand bien. « C’est un sentiment incroyable, pouvoir gagner ce tournoi est quelque chose de spécial. J’ai grandi en regardant ce tournoi à la télévision et c’était toujours une joie de voir Nadal, qui était le gars que j’idolâtrais en grandissant, réussir ici. Soulever le trophée est un sentiment fantastique, j’ai eu trois défaites en finale cette année, donc ça a été génial de pouvoir prendre ma revanche et pouvoir enfin remporter un titre. C’est une grande avancée dans ma carrière » se réjouit Ruud avant de plonger dans la piscine, scène traditionnelle pour célébrer le champion.

Un vrai favori pour Roland-Garros ?

Même s'il reste encore plus d'un mois avant de se lancer vers Roland-Garros, Casper Ruud est en train de marquer les esprits comme jamais il ne l'avait fait auparavant. Le Norvégien vient d'enchaîner demi-finales à Estoril, finale à Monte-Carlo et victoire à Barcelone pour débuter la saison sur terre battue. Il arrivera donc en pleine confiance à Madrid et à Rome où il voudra marquer le plus de points avant le Grand Chelem parisien. Ruud est aujourd'hui le troisième joueur à la Race.