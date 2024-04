Tennis - Barcelone : Ruud retrouve Tsitsipas, la rivalité s'installe

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Les semaines se suivent et se ressemblent sur le circuit ATP. Une semaine après leur duel en finale de Monte-Carlo, Casper Ruud et Stéfanos Tsitsipas confirment leur excellente forme du moment et se disputeront le titre à Barcelone ce dimanche. Le Norvégien et le Grec sont décidément plus qu'heureux de retrouver la saison sur terre battue et ils confirment qu'ils sont un peu au-dessus du lot. Ce match s'annonce particulièrement important pour l'un comme pour l'autre et pourrait tout redéfinir dans la perspective de Roland-Garros dans un mois.

La saison sur terre battue offre déjà pas mal de jolis combats et celui de ce dimanche pourrait en faire partie. A Monte-Carlo malheureusement, le duel avait tourné court puisque le Norvégien a eu beaucoup de mal à se mettre dans le match. Mais à Barcelone, il a été plus efficace que son adversaire pour le moment et pourrait enfin réussir à décrocher un titre au-dessus de la catégorie ATP 250. Le match est lancé.

Tsitsipas méfiant

Passé très proche d'une déconvenue en quarts de finale face à l'Argentin Diaz Acosta puisqu'il a sauvé deux balles de match, Stéfanos Tsitsipas confirme qu'il est de retour au sommet. Le Grec, ancien finaliste à Roland-Garros, semblait sur la pente descendante ces derniers mois. Le titre à Monte-Carlo fait de lui un prétendant logique pour Roland-Garros. « Je m’attends à une bien meilleure version de celle que j’ai eue à Monte‐Carlo. Nous avons eu un bon match là‐bas. Bien sûr, ce genre de match coup sur coup est toujours délicat. Vous essayez de voir ce qui fonctionne le mieux pour vous. L’adversaire essaie d’être le plus performant possible pour le prochain match. Je vais essayer de travailler, en commençant par une bonne récupération » déclare celui qui a bataillé pour éliminer Lajovic en trois sets en demi-finales.

Ruud favori ?

Même si Stéfanos Tsitsipas aura peut-être un avantage mental, il a dépensé énormément d'énergie tout au long de la semaine, bien plus que Casper Ruud. Ce dernier a remporté tous ses matches en deux sets et il a clairement envie de changer la donne. « Qu’est‐ce que je dois faire de plus pour remporter un titre ? C’est une bonne question. Ces trois finales perdues cette année m’ont donné plus d’envie. Je vais en rêver ce soir. La semaine dernière (en finale de Monte‐Carlo), je me suis mis un peu trop de pression. Je joue mieux quand je suis calme et que je ne pense pas trop à ce qui se passe sur le terrain. Je vais essayer de faire une autre bonne performance ici à Barcelone avant que la semaine ne se termine et que nous allions à Madrid » confie-t-il. Il soulèverait son premier titre en dehors des ATP 250 s'il bat Tsitsipas dimanche.

Une série terminée

Ce dimanche, un petit événement aura lieu sur le circuit puisque cette finale permettra à l'un des deux joueurs de se défaire d'une terrible série noire. En effet, Casper Ruud a perdu ses 7 finales disputées au-dessus du niveau ATP 250 alors que le Grec lui a perdu ses 10 finales en ATP 500, une statistique totalement folle. L'un des deux sera fortement soulagé ce dimanche.