Tennis : Casper Ruud dépité, son heure approche enfin ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour à la 6ème place mondiale ce lundi, Casper Ruud peut capitaliser sur sa nouvelle finale en Masters 1000. A Monte-Carlo, le Norvégien a retrouvé des couleurs sur sa surface de prédilection et cela pourrait lui servir pour la suite. Malheureusement, il a dû essuyer une nouvelle défaite en finale d'un grand tournoi et c'est ce qui manque à sa carrière pour le moment. Passé tout proche de devenir numéro 1 mondial en 2022, il montre qu'il est prêt pour franchir le pas mais doit encore confirmer.

Opposé à Stéfanos Tsitsipas en finale de Monte-Carlo, Casper Ruud espérait enfin pouvoir décrocher un grand titre à son palmarès. Malheureusement il est passé un peu à côté de l'événement et devra recommencer ses efforts. Sur terre battue, il est très bien placé pour engranger les victoires et doit maintenant réussir à concrétiser ses occasions. Depuis le début de la saison 2024, le Norvégien montre un nouveau visage un peu plus agressif et il peut retenir de cette semaine monégasque une belle victoire fondatrice face à Novak Djokovic.

Une déception de plus

Ancien numéro 2 mondial, Casper Ruud est même passé proche du Graal lors de l'US Open 2022 où il a atteint la finale. S'il s'était imposé face à Carlos Alcaraz ce jour-là, il serait devenu numéro 1. Le Norvégien a également atteint la finale de Miami et du Masters cette année-là et celle de Roland-Garros comme en 2023. Ces résultats inattendus ont eu une conséquence ensuite sur son niveau de jeu l'an dernier et finalement, il a encore perdu une grande finale. Au total, c'est sa 7ème défaite en finale d'un grand rendez-vous, lui qui n'a remporté que des ATP 250 jusqu'à présent. « Émotionnellement, par contre, j’étais prêt. Je me suis réveillé ce matin en me disant, je vais essayer de gagner un gros titre… Mais je n’ai pas réussi à être performant sur le court » a-t-il confié.

Tennis : L'arbitrage vidéo bientôt en place, les joueurs en ont marre ! https://t.co/yHQptxHs6s pic.twitter.com/hOccesM6gw — le10sport (@le10sport) April 14, 2024

Un début de saison convaincant

Un peu absent en 2023 en dehors de sa finale à Roland-Garros, Casper Ruud a relevé la tête très vite en 2024. Très convaincant sur dur, il fait partie des meilleurs joueurs sur la surface et pouvait donc arriver sur terre battue en pleine confiance. Il est prêt à jouer un grand rôle cette saison. « Il y a un an et demi, j’étais assez proche de gagner la finale de l’US Open et de devenir numéro un mondial. Cette année‐là avait été fantastique pour moi. L’année 2023 a été un peu décevante. Mais cette saison, j’ai l’impression d’être un peu plus sur la bonne voie, je joue un peu plus librement, je n’ai plus grand chose à perdre. J’ai accompli plus de choses que je ne pensais possible dans ma carrière, mais en faisant cela, vous voulez aussi poursuivre et pousser encore plus loin » poursuit-il.

Un grand trophée attendu