Tennis : Djokovic craque en plein match avec une insulte obscène !

Alexis Brunet

Novak Djokovic n'est pas au top de sa forme en ce moment. Depuis le début de la saison, le Serbe n'a pas gagné le moindre tournoi. Dernièrement, il a échoué en demi-finale du Masters 1000 de Monte-Carlo, face à Casper Ruud. Lors de la rencontre, le Djoker a été dérangé par un spectateur, et il ne s'est pas fait prier pour l'insulter. Des propos particulièrement choquants de la part de Nole.

Novak Djokovic ne traverse pas la meilleure période de sa carrière actuellement. Alors qu'il sort d'une année 2023 éclatante, le Serbe a beaucoup de mal à remettre la machine ne marche depuis début 2024. Toujours numéro un au classement ATP, le Djoker voit ses concurrents revenir à vitesse grand V, comme Jannik Sinner, ou bien Carlos Alcaraz. Il faut dire que le natif de Belgrade n'a pas encore gagné le moindre tournoi cette saison, ni même disputé une seule finale.

Djokovic s'est arrêté en demi-finale à Monte-Carlo

Lors du Masters 1000 de Monte-Carlo, Novak Djokovic avait enfin l'occasion de lancer sa saison. Malheureusement, le Serbe n'a pas réussi à se hisser en finale, et il a été éliminé par Casper Ruud, en trois sets (6-4, 1-6, 6-4). Le Djoker n'a pas réussi à élever son niveau de jeu durant le tournoi, et cela devient donc inquiétant, à quelques semaines du début de Roland-Garros. D'autant plus que le natif de Belgrade a paru très énervé durant sa demi-finale.

Tennis : Il fait un annonce inquiétante sur Djokovic https://t.co/EqWRq804WK pic.twitter.com/1OWATPkJov — le10sport (@le10sport) April 14, 2024

Djokovic a complètement dérapé avec un spectateur