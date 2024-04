Tennis : Alcaraz annonce une terrible nouvelle, l'inquiétude grandit...

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Forfait pour le premier grand rendez-vous de la saison sur terre battue la semaine dernière à Monte-Carlo, Carlos Alcaraz ne pourra pas honorer sa présence à Barcelone dans les prochains jours dans ce tournoi où il défend un titre. L'Espagnol, numéro 3 mondial, devrait donc attendre Madrid pour refaire une apparition en compétition, la faute à une gêne au bras droit qui l'empêche de se produire. Attention, ce début de printemps raté pourrait finir par avoir un impact un peu plus tard...

Grand absent du premier Masters 1000 sur terre battue, Carlos Alcaraz a dû déclarer forfait au dernier moment, alors que son nom figurait déjà dans le tableau. Même chose à Barcelone, cet ATP 500 relevé où il a gagné deux fois le titre consécutivement. L'Espagnol repousse encore ses débuts sur terre battue et il sera très attendu du côté de Madrid, où il aura également un titre à défendre.

Alcaraz touché au bras

Eliminé en quarts de finale du Masters 1000 de Miami par Grigor Dimitrov, Carlos Alcaraz avait retrouvé une grande confiance en réussissant à gagner à Indian Wells. Malheureusement l'Espagnol n'a pas pu faire son retour sur terre battue en même temps que le reste du plateau à cause d'une blessure au bras droit. Gêné pour taper ses coups droits, il a pris quelques précautions en ne revenant pas tout de suite à la compétition. « Il est important de noter : Carlos Alcaraz n’est PAS blessé. Cela a été confirmé hier par des examens médicaux. Le problème est qu’il n’a pas un bon ressenti lorsqu’il frappe fort avec son coup droit. Il est important qu’il reprenne confiance en lui lorsqu’il frappe en coup droit » dévoile un journaliste espagnol proche du dossier.

Tennis : L'arbitrage vidéo bientôt en place, les joueurs en ont marre ! https://t.co/yHQptxHs6s pic.twitter.com/hOccesM6gw — le10sport (@le10sport) April 14, 2024

Un retard trop important ?

L'année dernière, Carlos Alcaraz avait dû déclarer forfait pour le Masters 1000 de Monte-Carlo avant de revenir très vite à Barcelone. A l'époque, ce faux départ ne l'avait pas gêné du tout puisqu'il avait enchaîné deux victoires en Catalogne et dans la capitale espagnole. Là, il aura peut-être besoin de temps pour prendre les meilleurs repères sur la surface mais force est de constater qu'il ne démarre pas cette partie du calendrier dans les meilleures dispositions.

Retour à Madrid

Présent dans le tableau du tournoi de Barcelone, on pensait que Carlos Alcaraz serait prêt pour l'événement. Finalement l'Espagnol devra sûrement attendre Madrid si tout va bien. D'après les dernières informations, il a préféré être prudent pour ne pas reprendre trop tôt à cause de son bras et il devrait être là la semaine prochaine. Les tournois s'enchaînent très vite et il faudra être au top physiquement dans les prochaines semaines.