Tennis : Nadal et Alcaraz à Barcelone, réponse attendue

Alexis Poch - Journaliste

La semaine prochaine, le circuit ATP prendra une autre trajectoire en se plongeant pleinement dans la saison sur terre. Le tournoi de Barcelone reste une étape importante même s'il s'agit d'un ATP 500 puisque sur la liste des participants, on attend Carlos Alcaraz bien sûr mais aussi Rafael Nadal. Les deux hommes sont sur place mais ne savent pas encore s'ils joueront le tournoi à cause de leur corps touché par les blessures.

Tous les deux forfaits pour le Masters 1000 de Monte-Carlo, Carlos Alcaraz et Rafael Nadal ont encore raté leur rentrée sur terre battue et les deux hommes sont encore incertains pour Barcelone. C'est une classique de leur calendrier respectif puisque le Majorquin s'est imposé 12 fois en Catalogne et le jeune Espagnol est double tenant du titre. Ce serait donc un coup dur de voir les deux joueurs s'absenter une nouvelle fois même si l'espoir est permis.

Nadal à l'entraînement à Barcelone

Arrivé mercredi à Barcelone, Rafael Nadal s'est entraîné sur le court central du tournoi qui porte son nom. Selon les observateurs présents sur place, il a effectué une belle séance à haute intensité, tentant même quelques services. Malgré tout, il a eu du mal à servir en commettant pas mal d'erreurs, ce qui laisse penser qu'il n'est pas forcément prêt à disputer un match sur le circuit tout de suite. Le temps est compté sachant qu'il jouerait son premier tour lundi ou mardi au plus tard.

Alcaraz, décision vendredi

De son côté, Carlos Alcaraz a dû déclarer forfait à Monte-Carlo en raison d'une blessure au bras. L'Espagnol, numéro 3 mondial, souffre souvent de petits bobos sans pour autant connaître de longues absences. Malgré tout, cette alerte physique pourrait lui faire rater Barcelone, dont il est le double tenant du titre. Comme Nadal, Alcaraz a fait le voyage en Catalogne pour s'entraîner ce jeudi et il prendra sa décision quant à sa participation après sa séance de vendredi.

Coup dur à venir ?

Grande répétition avant Madrid, l'ATP 500 de Barcelone perdrait gros si Carlos Alcaraz et Rafael Nadal ne sont pas en mesure de défendre leurs chances lors du tournoi. Dans cette saison sur terre battue, les compétitions s'enchaînent très vite depuis que Madrid et Rome sont rallongés et il arrive que les joueurs prennent un peu plus de précautions pour éviter le trop-plein.