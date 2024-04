Tennis : Nadal arrive à Barcelone, enfin une bonne nouvelle !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Forfait pour le Masters 1000 de Monte-Carlo, Rafael Nadal confiait que son corps n'était pas prêt pour le combat sur terre battue tout de suite. Le Majorquin devait donc attendre d'autres tournois pour faire son retour à la compétition et visiblement, les dernières nouvelles annoncent du positif puisque Nadal serait en route pour Barcelone ce mercredi afin d'y disputer l'ATP 500 la semaine prochaine, un autre classique de sa saison qu'il a remporté 12 fois.

La sonnette d'alarme avait été tirée après l'annonce du forfait de Rafael Nadal pour le premier grand tournoi sur terre, Monte-Carlo. Beaucoup imaginaient déjà le scénario catastrophe pour Roland-Garros et on entend enfin un peu de positif puisque l'homme aux 14 titres Porte d'Auteuil serait en chemin pour Barcelone. La semaine prochaine, quelques-uns des meilleurs joueurs du monde disputeront cet ATP 500, dont Rafael Nadal s'il est remis.

« J'adorerais pouvoir jouer à Barcelone »

Malgré son forfait crève-cœur à Monte-Carlo, Rafael Nadal a essayé de garder le positif tout en sachant que ses problèmes aux abdominaux n'avaient en soi rien de dramatique en termes d'absence. « J'ai des problèmes abdominaux depuis quelques mois qui ne me permettent pas d'être en mesure de jouer. J'avance jour après jour, semaine après semaine. Je n'exclus rien mais je ne peux pas affirmer que je jouerai ici ou là non plus. J'adorerais pouvoir jouer à Barcelone, et sinon ce sera Madrid, en espérant que la situation s'améliore » confiait-il la semaine dernière.

Arrivée mercredi en Catalogne

Selon les informations de plusieurs médias espagnols, Rafael Nadal a prévu de voyager ce mercredi à Barcelone pour aller s'entraîner sur les courts du tournoi qui aura lieu la semaine prochaine. Le Majorquin n'a pas cessé de s'entraîner malgré l'annonce de son forfait à Monte-Carlo tout simplement car il n'y a qu'un seul secteur du jeu où il souffre : le service. Ce serait donc un immense pas en avant de la part du champion et une bonne nouvelle même s'il reste encore du temps avant le début du tournoi.

Retour en douceur ?

Ayant souffert d'une déchirure abdominale tout début janvier pour son retour à Brisbane, Rafael Nadal a un corps de plus en plus fragile et tout le monde a envie de le voir jouer une dernière fois en défendant pleinement ses chances. S'il n'a encore rien annoncé concernant sa fin de carrière, le Majorquin sait que ce retour sur terre battue s'annonce décisif. Si les choses ne se passent pas bien d'un point de vue physique, il sera extrêmement difficile de continuer, le champion ayant fait part également des difficultés mentales.