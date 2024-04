Tennis : Djokovic dévoile ses 3 duels préférés face à Nadal !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent à Monte-Carlo où il effectue son retour à la compétition face au Russe Roman Safiullin ce mardi, Novak Djokovic va évoluer à la maison dans un tournoi qu'il affectionne mais où il a du mal ces derniers temps. Le Serbe n'a pas beaucoup joué depuis le début de l'année et doit réagir au début d'une nouvelle période de la saison. En attendant, il s'exprime beaucoup dans les médias, notamment sur le cas de Rafael Nadal, grand absent.

Moins dominateur en ce début de saison 2024 par rapport à l'année dernière, Novak Djokovic manque peut-être d'une concurrence qu'il a souvent eu l'habitude d'affronter, celle de Rafael Nadal. Une page est en train de se tourner sur le circuit et le Serbe est souvent interrogé sur son grand rival. A Monte-Carlo, il a révélé les trois duels qu'il considère les plus mémorables face à l'homme aux 14 Roland-Garros. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a des surprises.

Finale de l'Open d'Australie 2012

Le premier choix du Serbe est plutôt logique. Comment passer à côte de ce chef d'œuvre qui constitue la plus longue finale de l'histoire du tennis en Grand Chelem ? En 2012, Rafael Nadal et Novak Djokovic se disputent le titre dans un match de 5 heures et 53 minutes à l'Open d'Australie, un match qui restera à jamais dans les mémoires. C'est le Serbe qui avait fini par s'imposer et on garde en mémoire cette image incroyable des deux hommes à qui l'organisation a dû apporter des chaises durant la cérémonie des trophées, eux qui ne pouvaient plus tenir debout.

Monte-Carlo 2013

Parmi tous les duels, voilà un choix qui peut surprendre. En 2013, Novak Djokovic réalise l'exploit de battre Rafael Nadal à Monte-Carlo en finale après avoir battu deux fois à ce stade face à l'Espagnol en 2009 et 2012. Ce dernier a en effet enchaîné 8 titres dans ce Masters 1000 et 46 victoires consécutives, un record dans un même tournoi devant les 41 de Borg à Wimbledon. Ce jour-là, le Serbe a marqué les esprits en devenant le premier homme à battre trois fois le roi de la terre battue dans sa carrière.

Roland-Garros 2015

Dans sa carrière, Novak Djokovic a réussi à relever d'immenses défis et parmi eux celui de battre Rafael Nadal à Roland-Garros. La première fois, c'était donc en 2015 et une victoire sans saveur tant le combat dont on avait l'habitude de voir entre ces deux-là n'a pas existé. En effet, le Majorquin, beaucoup moins en forme cette année-là, ne peut pas rivaliser bien longtemps avec le Serbe en quarts de finale et s'incline en trois sets. C'était le chemin tout tracé vers le titre pour Djokovic, qui finira par perdre en finale face à Stan Wawrinka.