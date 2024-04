Tennis - Monte-Carlo : Andrey Rublev, un titre déjà abandonné ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Toujours bien installé dans le top 10 du classement ATP, Andrey Rublev s'apprête à entamer une semaine très importante pour lui. En effet, le Russe est le tenant du titre à Monte-Carlo et il s'agit du plus grand titre de sa carrière. La défense de cet immense succès s'annonce pourtant très périlleuse en raison des péripéties vécues ces dernières semaines. Rublev a un peu perdu son tennis à Indian Wells et Miami et en même temps, on le comprend totalement...

L'année dernière, Andrey Rublev réussissait à se sortir d'un tableau très ouvert pour conquérir son premier titre en Masters 1000 et brisait enfin un plafond de verre en attendant mieux. Le "mieux" n'est pas encore arrivé mais le Russe laissait tout de même entrevoir qu'il allait jouer un grand rôle dans cette saison encore une fois. Mais la disqualification dont il a fait l'objet à Dubaï en février dernier a sérieusement impacté son mental et il pourrait avoir du mal à s'en remettre.

Rublev a été disqualifié

C'est un événement qui n'arrive pas souvent, en moyenne même pas une fois par saison. Andrey Rublev a vécu un épisode traumatisant en se faisant disqualifier de sa demi-finale à Dubaï fin février face à Alexander Bublik. Le Russe avait crié devant un juge de ligne après une erreur, une décision qui avait fait polémique à l'époque. Malgré tout, l'ATP avait accepté qu'il garde ses points obtenus cette semaine-là après un appel de la décision puisque la règle dit que tous les points et le prize money sont supprimés après une disqualification.

Un blocage mental ?

Forcément touché par cet épisode malheureux, Andrey Rublev a disputé deux tournois après Dubaï, Indian Wells et Miami. La tournée américaine sur ces deux Masters 1000 n'a pas été réussie pour le Russe puisqu'il n'a enregistré qu'une victoire et deux défaites. « À Indian Wells, j’étais tellement concentré sur le contrôle de mes mouvements que j’étais complètement bloqué. Je n’avais pas d’énergie, pas de force. Et à Miami, j’ai explosé. Je n’arrivais plus à me contrôler, à contrôler mes actions, à contrôler mes nerfs. J’avais l’impression d’être paralysé, de ne plus pouvoir bouger. Peut‐être que ce qu’il s’est passé à Dubaï est resté dans mon esprit » a-t-il jugé avant Monte-Carlo.

Nouveau départ ?

Andrey Rublev va vite devoir oublier ce qu'il s'est passé pour pouvoir avancer. Le Russe a un titre important à défendre cette semaine et la tâche s'annonce terriblement compliquée. Il ne semble pas bien impliqué dans son tennis en ce moment et il faudra montrer un nouveau visage dès son entrée en lice. La défense de son titre pourrait se terminer très vite...