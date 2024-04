Tennis : Nadal encore forfait, il l'annonce champion olympique

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

C'est la grande interrogation du moment. Rafael Nadal repousse encore son retour à la compétition alors que la saison sur terre battue débute à peine et le Majorquin a encore du mal à jongler avec les blessures. D'ailleurs il ne sait toujours pas quand il pourra reprendre, lui qui souffre toujours de douleurs aux abdominaux. Malgré tout son clan veut rester positif et certains s'avancent même en parlant des Jeux olympiques...

Alors qu'il dispute certainement sa dernière saison professionnelle, Rafael Nadal doit souvent renoncer aux grands tournois ces derniers temps et d'ailleurs, il n'a pu se rendre qu'à Brisbane tout début janvier en 2024. Le Majorquin n'a plus beaucoup de temps avant Roland-Garros mais un autre objectif lui fait de l'œil forcément, les Jeux olympiques de Paris.

Une médaille encore possible ?

A l'approche de ses 38 ans, Rafael Nadal avait sûrement d'autres projets pour ce qui ressemble à sa dernière saison sur le circuit. Le Majorquin a de plus en plus de mal à éviter les blessures et on se rapproche inlassablement de la fin. Malgré tout, Toni Nadal, son oncle, croit en lui plus que jamais. « S’il arrive à récupérer et qu’il est en forme, je pense qu’il peut gagner une médaille aux Jeux olympiques de Paris. C’est difficile, mais on ne peut pas l’exclure des favoris » s'exprime l'ancien coach.

Prêt à temps pour Roland-Garros ?

En annonçant son forfait pour Monte-Carlo jeudi, Rafael Nadal ne révélait pas quand il avait prévu de faire son retour à la compétition. Tout simplement car il ne le sait pas encore. Malgré tout, certains restent très positifs quant à ses chances à Roland-Garros. « Et concernant Roland‐Garros, avant, quand Rafael jouait régulièrement, il y avait un favori. Maintenant, il y en a plusieurs et je fais confiance à Rafael pour être dans ce groupe » poursuit Toni.

Un dernier effort mental difficile

Connu depuis toujours pour ses qualités extraordinaires sur le plan mental, Rafael Nadal souffre forcément de la situation. Il l'a confié à plusieurs reprises, voir son corps en grande souffrance ces derniers mois, ne lui laissant pas la chance de s'exprimer sur le court, est difficile à supporter et il ne serait pas surprenant de le voir annoncer une grande nouvelle dans les prochaines semaines, à savoir sa retraite...