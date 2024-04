Tennis - Monte-Carlo : Djokovic de retour, aucune pression pour le patron ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 1 mondial au moment de démarrer cette nouvelle saison sur terre battue, Novak Djokovic se retrouve à Monte-Carlo dans une situation un peu inédite pour lui. Le Serbe a très peu joué jusqu’à maintenant et il aura à cœur d’inverser la tendance sur une surface de plus en plus exigeante pour lui. Il est positionné assez loin à la Race et devra marquer les esprits à nouveau dans les prochaines semaines pour ne pas laisser passer Sinner et Alcaraz devant lui. Mais ce tournoi ne figure pas dans ses premiers plans...

Battu en demi-finales de l’Open d’Australie par Jannik Sinner, Novak Djokovic a également perdu très tôt à Indian Wells et a décidé de ne pas jouer en attendant de régler ses comptes avec Goran Ivanisevic. Le Serbe va entamer une nouvelle phase dans sa carrière sous la direction d'un nouveau coach et d'après ses déclarations avant ses débuts dans le tournoi à Monte-Carlo, il n'a pas vraiment prévu d'aller loin.

Des résultats moyens à Monaco

Dans sa carrière, Novak Djokovic a très souvent brillé à Monte-Carlo mais avec le temps, c'est le Masters 1000 qui lui réussit le moins bien. Le Serbe n'a plus gagné le titre depuis 2015 et surtout, il n'a plus atteint les demi-finales. Dans sa construction d'une saison sur terre battue, ce premier grand rendez-vous n'est pas forcément un endroit où il a envie de performer. Ces dernières années, les défaites précoces se sont enchaînées, à l'image de l'année dernière face à Lorenzo Musetti ou en 2022 contre Davidovich Fokina. Attention, un remake du huitième de finale face à l'Italien pourrait arriver.

Tennis : Au bord de la retraite, Nadal balance sur son calvaire https://t.co/IsnPsJy3iF pic.twitter.com/87nvN21Umv — le10sport (@le10sport) April 7, 2024

Peu d'attentes

En connaissant son taux de réussite à Monte-Carlo, là où il réside depuis un moment, Novak Djokovic s'est montré peu ambitieux en conférence de presse d'avant-tournoi. Même s'il a toujours l'intention de gagner les grands titres, il prévient qu'il ne faudra pas s'attendre à des miracles. « Mes attentes pour ce tournoi ne sont pas très élevées à cause de mon début de saison et mes précédents résultats à Monte-Carlo. Je n'ai pas joué Miami pour me préparer en avance sur terre battue » a confié le numéro 1 mondial.

Préparation différente ?

Même si on peut dire que Novak Djokovic n'a pas vraiment besoin d'un coach, il faut tout de même s'habituer à un nouvel entourage même si Nenad Zimonjic, qui semble l'accompagner, est un ami de longue date. Avec cette préparation différente, le numéro 1 mondial aura peut-être besoin d'un peu plus de temps pour retrouver ses automatismes sur terre battue et reprendre sa série de victoires.